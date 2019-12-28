قافلة عتاد أمريكية من 30 شاحنة تعبر الحدود العراقية إلى سوريا

(المستقلة)… عبرت قافلة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي تضم عشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية، الحدود العراقية السورية باتجاه محافظة الحسكة.

وقالت وكالة سبوتنيك ان القافلة العسكرية الأمريكية ضمت 30 شاحنة محملة بمعدات عسكرية وذخيرة وسيارات دفع رباعي وصهاريج وقود.

ولفتت إلى أن هذه الآليات أدخلت عبر معبر الوليد البري الحدودي مع إقليم كوردستان العراق، ليل “الخميس – الجمعة” ، وتمركزت في القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة تل بيدر (قصرك) شمالي مدينة الحسكة.

وأشارت إلى أن القافلة العسكرية الأمريكية الجديدة هي الثالثة من نوعها منذ بداية شهر كانون الأول الجاري، حيث سبقها إرسال تعزيزات عسكرية خلال الأسابيع الماضية إلى قواعد الجيش الأمريكي في محافظتي الحسكة ودير الزور بشكل أساسي.(النهاية)