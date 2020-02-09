قاعدة عسكرية أميركية جديدة بسوريا

المستقلة / أسست القوات الأمريكية، قاعدة جديدة إضافة إلى 11 أخرى في سوريا، وسط توتر بينها وبين القوات التركية في مناطق نفطية.

وتبدي أمريكا أولوية للتمركز في حقول النفط في سوريا، التي باتت في شمال شرقي سوريا، ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، لبسط السيطرة عليها.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، عن مصادر ميدانية وصفتها بـ”موثوقة”، أن القوات الأمريكية بدأت بتأسيس قاعدة عسكرية في بلدة “تل براك” الواقعة على الطريق المؤدية لحقل الرميلان، على بعد 40 كم شمال شرقي مدينة الحسكة، تزامنا مع المحاولات الروسية للوصول إلى الحقل النفطي.

ولفتت إلى أن الجيش الأمريكي أرسل العديد من الآليات ومواد البناء، لهذا الغرض، من العراق إلى سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي، خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية رفعت علمها على برج وسط البلدة، فيما قامت مروحيات بجولات استطلاعية فوق المنطقة التي ستقام فيها القاعدة.

وقالت إن آليات البناء العاملة بتشييد القاعدة، تواصل عملها منذ الاثنين الماضي، شمالي البلدة.

وسبق أن اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان سابق لها، الولايات المتحدة بممارسة “اللصوصية” على مستوى عالمي بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط شرقي سوريا.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التوتر بين القوات الأمريكية والروسية في الشمال السوري، لا سيما في دير الزور في الحسكة والقامشلي تحديدا.

وكانت الدوريات الأمريكية قد أعاقت محاولة تقدم القوات الروسية باتجاه حقل الرميلان النفطي، أربع مرات خلال كانون الثاني الماضي.

وأرسل الجيش الأمريكي مؤخرا الكثير من التجهيزات العسكرية واللوجيستية عن طريق العراق، تمهيدا لتوسيع قواعده في مناطق تواجد آبار النفط شمال الشرق البلاد.

يشار إلى أن القوات الأمريكية تنتشر في 11 قاعدة ونقطة عسكرية في المناطق الخاضة لقوات “قسد” في كل من الحسكة، والرقة، ودير الزور، شمال شرق البلاد.