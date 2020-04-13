قاسم الطائي يشيد بجهود الكوادر الطبية

(المستقلة)..حيا المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، الكوادر الطبية في جميع انحاء العراق، لما بذلوه من جهد في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال الطائي في بيان، له اليوم الاثنين، “نتابع ببالغ الحرص والاهتمام ظروف عملكم الحالي في مواجهة وباء العصر والإنسانية مقدرين تضحياتكم الجليلة، ومساهماتكم القيمة في الحد من إنتشاره ومعالجة حالاته مع ما في هذا العمل من المخاطر والصعوبات”.

واضاف “اثبتم بأنكم أهل لها وتنقادون نحوها بهمة الابطال ورجال ذات شوكة والتي سيسجل لكم التأريخ مآثرها وستعتز اجيالنا القادمة بمساهماتها من قبلكم”.

وتابع، “نعرف ان وضعية قدراتنا الطبية ليست بالمستوى المطلوب، ولكن لإرادات الابطال من أطبائنا ومساعديهم غنى في تذليل الصعاب وتسهيل العلاج واحياء الانفس ولو بالأمل والطيب”.