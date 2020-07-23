قاسم الاعرجي : قريبا سيتم الشروع بالربط السككي بين العراق وإيران

المستقلة / متابعة /- كشف مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، عن قرب الشروع بالربط السككي بين العراق وإيران.

وقال الأعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم إنه “قريباً سيتم الربط السككي بين ايران والعراق عن طريق الشلامجة”.

وأضاف “نحتاج الى جهود مشتركة لرفع الغوارق من شط العرب لعودة الملاحة وحفظ حقوق العراق القانونية استناداً لاتفاقية 1975”.