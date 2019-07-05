قادة الجيوش الأميركية يرفضون المشاركة في استعراض يوم الاستقلال

(المستقلة)..في رد فعل قوي، يثير العديد من علامات الاستفهام، رفض كبار قادة الجيوش الأميركية المشاركة في الاستعراض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة عيد الاستقلال، الذي صادف الرابع من تموز بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووصف كبار القادة العسكريين الاستعراض العسكري، الذي تم الاحتفال به بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، بأنه “مسيس”.

وجاء الاستعراض العسكري الأميركي، وهو الأول من نوعه منذ عهد هاري ترومان في العام 1951، وسط انتقادات بأن ترامب “يستخدم القوات المسلحة كدعائم في حملته لإعادة انتخابه”، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذي تايمز” البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية وسلاح المارينز تغيبوا عن خطاب “ترامب لأميركا” بحجة “تضارب في الجدول الزمني”.

ولم يحضر إلا وزير الدفاع بالوكالة مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، وحضرا من دون الأعضاء الكبار في المجلس العسكري الأعلى الأميركي، الذين ناب عنهم وكلاؤهم.

وفي حين وصف الاستعراض بأنه “عرض للوطنية والفخر في القوات المسلحة”، حيث وعد ترمب المشاهدين بـ “عرض العمر” للاحتفال بيوم الاستقلال، تصدر ترامب مشهد ومركز الاحتفال

المصدر: سكاي نيوز عربية