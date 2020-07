قادة أوروبا يقرّون خطة نهوض اقتصادي قيمتها 750 مليار يورو

توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، صباح الثلاثاء، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت 4 أيام و4 ليالٍ في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وهو الإنجاز الذي وصفه الرئيس الفرنسي بـ”التاريخي”.

وكتب ميشال في تغريدة على “تويتر”: “اتفاق!”، معلناً بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول “المقتصدة” من جهة، وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة، البالغة قيمتها 750 مليار يورو.

