قائممقام كركوك: طريق إلى اربيل بحاجة الى 750 مليون دينار لإعادة افتتاحه

(المستقلة) … أكد قائمقام مركز كركوك فلاح يايجي، اليوم الثلاثاء، ان الطريق الرابط بين المحافظة واربيل بحاجة الى 750 مليون دينار لإعادة افتتاحه.

وقال يايجي في تصريح الصحفي ، إن “الطريق الرابط بين محافظتي اربيل كركوك مازال مقفلا ولم يفتح الى الان”، مبينا ان “الطريق الرئيسي بين المحافظتين يمر من ناحية التون كوبري”.

وتابع ان “الجسر الذي يربط جانبي الطريق دمر نتيجة احداث 16 تشرين الاول الماضي والجسر حسب الكشف بحاجة الى 750مليون دينار ولم يؤهل الى الان لذلك لا يمكن في الوقت الحالي فتح هذا الطريق لهذا السبب”، منوها ان “الجسر القديم داخل الناحية غير قادر على تحمل حركة السير وهذا السبب في عدم فتح الطريق الى الان”.

وتابع انه “لا علم لدي حول وجود اجتماع بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في اربيل اليوم لاجل فتح الطريق “، منوها الى انه “لا يمكن فتح الطريق في الوقت الحالي للأسباب المذكورة”.