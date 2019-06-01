قائممقام سنجار يطالب باسترجاع اطفال ايزيدين اختطفوا الى تركيا

(المستقلة).. دعا قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، الحكومة بمطالبة تركيا باسترجاع الأسرى الأطفال الذين اختطفوا من سنجار وتلعفر والمتواجدون حاليا في تركيا، مشيرا الى، ان “المعلومات التي وصلت ألينا أنهم يعيشون مع العوائل التركية”.

وقال خليل ،اليوم السبت “هناك أكثر من 3 آلاف أسير ايزيدي متواجدون في تركيا، يجب على الحكومة العراقية ان تتصل بنظيرتها التركية من اجل إعادتهم إلى مناطقهم، مشيرا الى، ان “الاسرى العراقيين من المكون الايزيدي منتشرون في كثير من الدول العربية وباقي دول العالم”.

واضاف “على الحكومة العراقية أن تعلم بان هناك مختطفين وأسرى ايزيدين متواجدون في تركيا، وان سلامة أرواح هؤلاء من مسؤولياتها كما ينص القانون والدستور العراقي، مشيرا الى “ضرورة ان تطالب الحكومة العراقية بالسبايا من المكون الايزيدي المتواجدون في تركيا”.

و أكد بالقول “لدينا معلومات بان هناك أطفال وسبايا اختطفوا من منطقة تلعفر ايضا”.

وعبر خليل عن ثقته “بحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان تقوم بالعمل على استرجاع هؤلاء الذين تعرضوا لظلم لم يسبقه ظلم، ولابادة جماعية دون وجه حق، مشيرا الى، ان “العمل على استرجاعهم سيكون ابسط ما تقدمه الحكومة لهم من اجل إعادتهم الى مجتمعاتهم وحياتهم الطبيعية”.