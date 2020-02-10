قائم مقام سنجار يحذر من نقل عوائل داعش الى تلعفر

(المستقلة).. حذر قائممقام قضاء سنجار محما خليل ، من محاولات لجهات حكومية، تسعى لنقل عوائل الدواعش، من مخيم الهول الى مخيم (عملا)، في قضاء ربيعة التابع لتلعفر في محافظة نينوى.

وقال خليل ، اليوم الاثنين، ان “هذه الجهات الحكومية قامت اثناء زيارتها مؤخرا، بانشاء مخيم (عملا) في قضاء ربيعة التابع لتلعفر في محافظة نينوى، بالقرب من الحدود العراقية الايرانية، لنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول الى هذا المخيم، وقامت بتجاهل عوائل الشهداء”.

واكد، ان هذا الامر “مرفوض من قبل اهالي المنطقة، وينطوي على محاذير أمنية وإنسانية وقانونية، ويمكن ان يؤدي الى إثارة الفتنة الطائفية، فضلا عن كونه مس لمشاعر الناس ومشاعر اهالي الشهداء الذين أعطوا دماء أبنائهم للوطن “.

واضاف، ان “سكان هذه المناطق هم من اكتووا بنار الإرهاب وهم من قاتلوه، وهم ادري بشعابها وطبيعتها، لذا لا يجوز لاي جهة حتى لو كانت حكومية، ان تنقل عوائل الدواعش الذين هم قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر باي لحظة، وتتجاوز عوائل الشهداء”.

ودعا خليل، الى” تاجيل هذا الموضوع الى ما بعد تشكيل حكومة جديدة، من اجل دراسته دراسة متأنية ودقيقة لمنع الوقوع بالأخطاء والمحذورات، ولمنع وقوع أي خطا امني”.

كما اطلق خليل” نداء استغاثة للمرجعية والحكومة العراقية ومجلس النواب والمنظمات الاممية والدولية بمساعدة النازحين في المنطقة الذين يتعرضون لموجة برد مميتة، مبينا انه “يجب استنفار كافة الإمكانيات لإغاثتهم وتوفير المواد الأولية لهم، من الغذاء والوقود وباقي الاحتياجات لضمان استمرار حياتهم والتخفيف من معاناتهم”.