قائممقام سنجار : حصلنا على وعود دولية بتقديم مساعدات للنازحين العائدين

(المستقلة)..اعلن قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا،عن حصوله على وعد من منظمة الهجرة الدولية IOM، بان تقوم المنظمة بدفع مساعدات مادية ومعنوية للنازحين الايزيديين العائدين طوعيا الى ديارهم.

وقال علي آغا في بيان اليوم، الاحد، ان “العمل ما زال جار لعودة النازحين الايزيديين، الى سنجار وبعض المناطق المحيطة بها والى اقليم كردستان، حيث انه خلال الاسبوع الماضي تم عودة اكثر من الف عائلة ايزيدية الى ديارها بصورة طوعية”.

واضاف، ان “هذا العمل تم من خلال لجنة حكومية شكلت برئاستي وعضوية مكتب الهجرة والمهجرين في الاقليم، وممثل عن رئيس الوزراء، ومكتب الازمات في الاقليم”.

وتابع، انه “نبذل قصارى الجهد لمساعدة النازحين في المخيمات بالرجوع الاختياري وحسب رغباتهم، والحصول على جميع الموافقات لتسهيل مهمات عبورهم الى ديارهم

وناشد الحكومة الاتحادية بـ “مساعدة العوائل العائدة الى سنجار، اذ انهم بحاجة ماسة الى الدعم المادي والمعنوي، مشيرا الى، ان الدستور والقانون والاعراف الانسانية، تحتم باحاطتهم بالرعاية الابوية ودعمهم ماديا ومعنويا، وعلى الدولة ان لا تبخل عليهم”.