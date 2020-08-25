المستقلة …أعلن قائممقام قضاء الحبانية في محافظة الأنبار، علي داود، عن قرب توقيع عقد إنشاء المدينة الجديدة في القضاء.

وقال داوود في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن ” التصميم النهائي لمدينة الحبانية الجديدة الذي أعدته شركة تراك الكورية تمت المصادقة عليه”.

ويبين داوود أن “اللجنة المشكلة اشترطت في العقد تشغيل العمالة العراقية، إذ ستوفر هذه المدينة فرص عمل تقدر بأكثر من 30 ألف فرصة”.

رئيس شركة “تراك” الكورية، أكد بدوره إكمال شركته جميع الاستعدادات للبدء بتنفيذ مشروع مدينة الحبانية الجديدة.

ويجري إنشاء المدينة الجديدة، على مدى 11 عاما، موزعة بين 5 مراحل، بين واحدة وأخرى عام ونصف العام، إذ ستحتوي على مدن صناعية ورياضية وصحية وترفيهية وسكنية، وتتضمن المرحلة الأولى إكمال البنى التحتية التي تشمل الماء والكهرباء والطرق والمراكز الصحية والمدارس، وربط المدينة بطريق سريع ضمن الخط الدولي الرابط بين العاصمة بغداد وغرب العراق، إضافة الى بناء 14 ألف وحدة سكنية، قسم منها بناء واطئ الكلفة، وبناء مجمع صناعي بمشاركة مئات الشركات المحلية، الأمر الذي من شأنه توفير الآلاف من الفرص للفئات القادرة على العمل.