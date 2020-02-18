قائمقام سنجار يؤكد التريث بنقل عوائل داعش من سوريا الى ربيعة

(المستقلة)..اعلن قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي آغا، عن تريث وزارة الهجرة والمهجرين بنقل عوائل الدواعش، من مخيم الهول السوري الى مخيم (عملا)، في منطقة ربيعة التابعة لقضاء تلعفر في محافظة نينوى.

وقال علي آغا، اليوم الثلاثاء، ان “هذا التريث جاء بعد تحذيراتنا التي اطلقناها في وقت سابق من الاقدام على هذا الامر المرفوض من قبل اهالي المنطقة ، وينطوي على محاذير أمنية وانسانية وقانونية ، ويمكن ان يؤدي الى إثارة الفتنة الطائفية ، فضلا عن كونه مسا لمشاعر الناس ومشاعر اهالي الشهداء الذين اعطوا دماء ابنائهم للوطن “.

وكان خليل قال في بيان سابق، أن “جهات حكومية قامت خلال زيارتها للمنطقة مؤخرا ، بانشاء مخيم (عملا) في ربيعة التابعة لتلعفر في محافظة نينوى، بالقرب من الحدود العراقية السورية، لنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول الى هذا المخيم ، متجاهلة معاناة عوائل الشهداء”.