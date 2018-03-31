قائمة رونالدو باللاعبين غير المرغوب فيهم

(المستقلة)..أفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية بان نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو وضع قائمة من 7 لاعبي الفريق، طالب برحيلهم عن النادي الملكي بنهاية الموسم.

وبحسب الصحيفة، ضمت القائمة التي لا يريدها أفضل لاعب في الفريق الموسم المقبل، لاعب الوسط الإسباني الدولي إيسكو، وحارس الفريق الأساسي كيلور نافاس، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.

وقالت: “رونالدو ليس سعيدا بسلوك إيسكو داخل وخارج الملعب ويريده أن يرحل”.

كما طلب رونالدو أيضا رحيل كل من ماتيو كوفاسيتش وماركوس يورنتي، والشابين بورخا مايورال وخيسوس فاليخو، بحسب الصحيفة.