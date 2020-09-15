قائمة باسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في الأسواق العراقية
المستقلة .. ينشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة باسعار صرف الدولار، والعملات الأجنبية، والمعادن، والنفط، في الأسواق المحلية، ليوم الثلاثاء، (15 ايلول 2020) بحسب رصد متخصصين.
اسعار مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار : 124,000
سعر شراء الدولار : 123,000
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,98 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,70 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,55 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1966,61$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 39,60 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 37,30 دولار
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