قائمة باسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في الأسواق العراقية .. اليوم
المستقلة / .. ينشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة باسعار صرف الدولار، والعملات الأجنبية، والمعادن، والنفط، في الأسواق العراقية، اليوم الاربعاء، (16 ايلول 2020) بحسب رصد متخصصين.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 123,500
سعر شراء الدولار : 122,500
تقريبي
العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,43 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,91 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,65 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1958,55$
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,10 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 38,99 دولار
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