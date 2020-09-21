قائمة بأسعار صرف الدولار و العملات الاجنبية و الذهب في الاسواق العراقية
المستقلة / – ينشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية و النفط و الذهب في الاسواق العراقية ليوم الإثنين (21 أيلول 2020) بحسب رصد مختصين.
أسعار مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار: 123,500
سعر شراء الدولار: 122,500
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,62 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,50 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 756,70 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1952,74$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,00 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,19 دولار
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