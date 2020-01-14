 قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في طبعتها الـ92

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(المستقلة)..كشفت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينمائية، الإثنين، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في دورتها 92 والتي ستقام في 9 و10 من شهر فبراير/شباط القادم في هوليوود.

وتصدر فيلم الجوكر قائمة الأفلام الأكثر ترشيحا في مختلف الفئات المتنافس عليها وتلاه فيلم “ذي آيرشمان” الذي جمع آل باتشينو وروبرت دي نيرو، وفيلم “وانس أبون ا تايم إن هوليوود” الذي جمع براد بيت وليوناردو دي كابريو وفيلم “1917”.

وفيما يلي نستعرض لكم أهم الترشيحات لفئات أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلين.

عن فئة أفضل فيلم

-ذي آيرشمان

-فورد ضد فيراري

-جوكر

-ليتل ويمن

-ماريدج ستوري (قصة زواج)

-وانس أبون ا تايم إن هولييود

-باراسايت

-جوجو رابيت

-1917

عن فئة أفضل مخرج

-مارتن سكورسيزي عن فيلم ذي آيريشمان

-تود فيليبس عن فيلم جوكر

-كوينتن تارانتينو عن فيلم وانس أبون أ تايم إن هوليوود

-سام مينديس عن فيلم 1917

-بونغ جون هو عن فيلم باراسايت

عن فئة أفضل ممثل أول

-ليوناردو دي كابريو في فيلم وانس أبون ا تايم

-أنطونيو بانديراس في فيلم دولور إي غولريا

-آدم درايفر في فيلم ماريدج ستوري

-واكين فينيكس عن فيلم جوكر

-جوناثان برايس في فيلم ذي تو بوبس (الباباوان)

عن فئة أفضل ممثلة أولى

-وشيرسه رونان في فيلم ليتل ويمن

-سكارليت جوهانسن في فيلم ماريدج ستوري

-سينتيا إيريفو في فيلم هارييت

-رينيه زيلويغر في فيلم جودي

-شارليز ثيرون في فيلم بومبشيل

عن فئة أفضل ممثل مساعد أو ممثل ثانوي

-آل باتشينو في فيلم ذي آيريش مان

-توم هانكس في فيلم أي بيوتفل داي إن ذي نيبرهود

-براد بيت في فيلم وانس أبون أ تايم إن هوليوود

-أنطوني هوبكينز في فيلم ذي تو بوبس

-جو بيشي في فيلم ذي آيريش مان

عن فئة أفضل ممثلة مساعدة او ممثلة ثانوية:

-فلورانس بيو في فيلم ليتل ويمن

-كاثي بايتس في فيلم ريتشارد جويل

-لورا ديرن في فيلم ماريدج ستوري

-سكارليت جوهانسن في فيلم جوجو رابيت

-مارغو روبي في فيلم بومبشيل

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