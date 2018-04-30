قائمة العراق الأولمبية لمواجهة فلسطين تعلن غدا

(المستقلة)… اكد المدرب المساعد للمنتخب العراقي شاكر محمود ان الطاقم الفني، سيعلن غدا الاثنين قائمة المنتخب التي ستواجه فلسطين في الثامن من شهر مايو/ ايار على ملعب المدينة الرياضية في البصرة.

وقال محمود في تصريحات ان الجهاز الفني سيجتمع غدا مع لجنة المنتخبات الوطنية من اجل دراسة منهاج اعداد المنتخب لبطولة اسيا 2019، واقراره والاتفاق عليه بشكل رسمي.

واشار الى ان الجهاز الفني استقر على التشكيلة التي ستخوض مباراة المنتخب الفلسطيني في الثامن من الشهر المقبل، وسيتم طرحها على لجنة المنتخبات والاعلان عنها رسميا على ان يتم التحاق اللاعبين في الخامس من الشهر المقبل بتدريبات الفريق في البصرة.

وبين ان الفائدة من المباراة مهمة، سيما وان القائمة ستشهد الاعتماد على الاسماء المحلية كون المحترفين مرتبطين بانديتهم، ورغم أن المباراة خارج ايام الفيفا فهناك أمل في أن تكون محطة لانسجام اللاعبين وفرصة لهم لاثبات الذات.

يشار الى ان المنتخب العراقي سيواجه المنتخب الفلسطيني بملعب جذع النخلة في البصرة بالثامن من الشهر المقبل.(النهاية)