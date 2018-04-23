(المستقلة)… تصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس قائمة أغنى أثرياء العرب على مستوى العالم، بحسب تصنيف مجلة “فوربس” في عددها الصادر بشهر أبريل 2018 بثروة قدرها 6.6 مليار دولار.

وتضمنت قائمة أغنى 10 رجال أعمال عرب، مصريين آخرين هما نجيب ساويرس ومحمد منصور.

وللمرة الأولى استثني من القائمة الأثرياء السعوديون، حيث فضلت “فوربس” عدم إدراج 10 أثرياء من السعودية على خلفية تقارير تفيد بمصادرة بعض الأصول عقب احتجاز نحو 200 شخصية سعودية من بينهم أثرياء ورجال أعمال.

وقد تضمنت قائمة أثرياء العالم للعام الحالي 31 ثريا من الدول العربية، بثروة إجمالية بلغت 76.7 مليار دولار، وتصدرت الإمارات ولبنان الدول العربية من حيث عدد الأثرياء العرب بـ7 أثرياء لكل منهما، تلتها مصر بـ6 أثرياء.

واعتمدت فوربس عند إعداد قائمة أثرياء العالم 2018 على أسعار إغلاق الأسهم، وأسعار صرف العملات بتاريخ 9 فبراير 2018، علما أن صافي قيم الثروات يتأثر يوميا بناء على متغيرات أسواق الأسهم.

وتعمل فوربس على تقييم العديد من الأصول والممتلكات بما فيها الشركات الخاصة والعقارات والأعمال الفنية واليخوت، وغير ذلك.

1 – ناصف ساويرس 6.6 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن العام 2017،

2 – رجل الأعمال الإماراتي عبد الله بن أحمد الجرير بثروة قدرها 5.9 مليار دولار، وانخفضت ثروته بقيمة قدرها 900 مليون دولار عن عام 2017،

3 – رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم بثروة قدرها 4.6 مليار دولار أمريكى، وتراجعت ثروته بنسبة 6 ملايين دولار عام 2017،

4 – المرتبة الرابعة الإماراتي حسين سواجاني، بثروة قدرها 4.1 مليار بزيادة 400 مليون دولار،

5 – الجزائري أسعد ربراب بثروة قدرها 4 مليار دولار، بزيادة 900 مليون دولار عن العام الماضي،

6 – المصري نجيب ساويرس، بثروة قدرها 4 مليارات دولار، بزيادة 100 مليون دولار عن العام 2017، (تساوى مع الجزائري في المرتبة الخامسة)

7 – العماني سواحيل باهوان، بثروة قدرها 3.9 مليار دولار، وتقلصت عن العام 2017 بقيمة 200 مليون دولار،

8 – الإماراتي عبد الله الفطيم، بثروة تقدر بـ3.3 مليار دولار، تراجعت 800 مليون دولار،

9 – اللبناني طه ميقاتي بثروة قدرها 2.8 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن عام 2017،