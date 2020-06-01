قائد عمليات كربلاء يؤكد تأمين المناطق الشمالية والغربية للمحافظة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة عمليات كربلاء التابعة الى وزارة الدفاع ، اليوم الاثنين ، عن تأمين القواطع الامنية الشمالية والغربية بنسبة 100 بالمائة .

وقال قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “حدود المحافظة المجاورة لمحافظتي بابل والانبار مؤمنة من أي خطر أو تهديد لأمن وسلامة المحافظة “.

وأضاف إن ” القواطع الشمالية لمحافظة بابل ، الجرف والبحيرات ، كذلك قواطع الغربية لمحافظة الانبار ، الرحالية والنخيب مؤمنات بشكل كامل وبنسبة 100 بالمائة “.