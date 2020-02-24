عمليات بغداد تؤكد اهتمامها بحماية المتظاهرين والحد من استخدام “بنادق الصجم”

(المستقلة)… أبدى قائد عمليات بغداد اللواء عبد الحسين التميمي الاثنين “اهتمامه العالي” بحماية المتظاهرين السلميين ، فيما أكدت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي ضرورة المحافظة على السلمية التظاهرات وعدم اللجوء إلى “العنف والعنف المضاد”

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إن “عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي التقت قائد عمليات بغداد اللواء عبد الحسين التميمي بحضور ممثلين من منظمات المجتمع المدني”.

وأضاف، أنه “تم خلال اللقاء، بحث أهمية توفير الحماية الكافية للمتظاهرين في ساحة التحرير ومحيطها، وكذلك الحد من استخدام بنادق الصجم التي تسببت بكثير من العاهات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية”.

ولفتت الحلفي، بحسب البيان، إلى “ضرورة المحافظة على السلمية خلال التظاهرات وعدم اللجوء إلى العنف والعنف المضاد وضرورة توفير الحماية الكافية للممتلكات العامة والخاصة”.

من جانبه، أكد اللواء التميمي “دعمه التام لما ورد، كذلك اهتمامه العالي بحماية المتظاهرين السلميين”، متابعاً أن “القوات الأمنية هي مصدر أمن وحماية لأبنائنا المتظاهرين ولابد أن يكون هناك عمل مشترك لكشف من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية تجاههم”.(النهاية)