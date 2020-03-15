قائد شرطة كربلاء يؤكد استثناء الاعلاميين من قرار حظر التجوال

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني استثناء الإعلاميين ممن يحملون الباج التعريفي من قرار حظر التجوال.

وقال زويني في تصريح لـــ ( المستقلة ) ،الاحد، عقب اجتماع موسع مع مدراء الأقسام في القيادة ، إن ” خلية الأزمة المركزية في المحافظة قررت السماح للأسرة الاعلامية بالتنقل والحركة خلال مدة حظر التجوال التي تبدأ من يوم غد الاثنين الساعة السابعة صباحا ولمدة ثلاثة أيام “.

ودعا زويني الى ” تعاون القوات الامنية بكافة صنوفها مع الصحفيين وتسهيل مهامهم الاعلامية وتنقلهم داخل المحافظة “.

من جانبه قال مدير العلاقات والاعلام في شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي إن “قرار استثناء الاسرة الاعلامية من قرار حظر التجوال ، جاء بعد تقديم شرح مفصل من قبلنا ، عن اهمية تواجد الإعلاميين لنقل الحقائق والأخبار خاصة خلال اوقات حظر التجوال”.