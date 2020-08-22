قائد “ركضة طويريج” يؤكد اقامتها ويدعو إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية

كشف قائد ركضة طويريج ثامر القزويني عن إقامة العزاء السنوي المليوني في العاشر من المحرم وفق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، داعيا المعزين الى ضرورة الالتزام بقواعد الوقاية.

وقال القزويني في حديث تابعته “المستقلة” ان “عزاء ركضة طويريج يقام هذا العام كما الأعوام السابقة لكنه سيكون بأعداد أقل من النصف عن كل عام بسبب جائحة كورونا، اذ ان عددا من المواكب اعتذرت عن المشاركة، فضلا عن عدم مشاركة الزوار العرب والأجانب، ووجود زوار بعدد قليل من أهالي المحافظات”.

وأضاف “سيكون العزاء وفق الاجراءات الصحية والوقائية سينطلق من منطقة قنطرة السلام تسبقه عمليات تعفير وتعقيم”، مطالبا المشاركين بأهمية الالتزام بالوقاية وتحقيق التباعد الاجتماعي قدر الامكان.