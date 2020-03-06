في مباراة دون جمهور .. نفط الجنوب يفوز على نفط الوسط  بكرة القدم

(المستقلة)/علي النصرالله/ .. فاز فريق نادي نفط الجنوب، مساء الجمعة، على نادي نفط الوسط بهدف واحد مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت ضمن دوري العراق على ملعب كربلاء الدولي. وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن قوة امن الملاعب التابعة لقيادة شرطة كربلاء، قد أمنت ملعب المباراة التي جرت دون جمهور وحسب تعليمات اتحاد القدم العراقي.

واوضح المصدر إن “قوة امن الملاعب طبقت قرار منع دخول الجماهير الى الملعب حفاظًا عليهم من انتشار فايروس كورونا ضمن توجيهات قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني”.