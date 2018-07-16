في لقاء مع وفد من اهالي النجف ..العبادي يؤكد دعمه للتظاهر السلمي

(المستقلة)..اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعمه للتظاهر السلمي والتعبير عن الراي وسماع المطالب لكي يكون اداء الدولة سليم ويخدم المواطنين .

وأشار العبادي عند لقاءه وفدا من اهالي النجف الاشرف والاستماع الى مطالبهم الى اهمية المطالب الحقة، مستدركا بالقول ان ” هناك من يريد التخريب لكي تتراجع النجف اقتصاديا وان لايصل لها رجال الاعمال والمستثمرين مبينا ان الامن اساس الحياة “.

واضاف اتخذنا قرارا بالغاء الادارة السابقة لمطار النجف وعادت الرحلات للمطار .

واشار الى ان العراق مر بظروف خطيرة باحتلال داعش لاراضيه ولكن عاد اقوى من السابق امنيا وعسكريا واقتصاديا فصمود العراقيين ووحدتهم ونقلنا الدولة من الزوال الى الانتصار والتحرير والقوة .

كما جرى مناقشة مطالب اهالي النجف فيما يخص الكهرباء والمياه والزراعة وفرص العمل والصحة والمطالب الاخرى وايجاد الحلول لها .