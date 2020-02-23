في غياب إنتر ميلان.. لاتسيو يواصل ملاحقة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق لاتسيو فوزا ثمينا على مضيفه جنوى بنتيجة 3-2، مساء اليوم الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإيطالي، ليواصل ملاحقة يوفنتوس متصدر الترتيب، في ظل غياب إنتر ميلان عن الصورة.

افتتح آدم ماروتشيتش التسجيل للاتسيو مبكرا في الدقيقة الثانية، فيما أضاف تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وسجل دانيلو كاتالدي الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وسجل هدفي جنوى كل من فرانشيسكو كاساتا في الدقيقة 57، ودومينيكو كريشيتو في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة، متأخرا بفارق بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة، علما بأن مواجهته مع سامبدوريا تم تعليقها لأجل غير مسمى، بسبب المخاوف من فيروس كورونا، بعد انتشاره بمنطقتي لومبارديا وفينيتو.

في المقابل يقبع جنوى في المركز الـ18، أول مراكز منطقة الهبوط، برصيد 22 نقطة.

وبعد المباراة قال سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو: “سجلنا 3 أهداف وكان يمكننا إضافة المزيد، من المؤسف أننا لم نحسم اللقاء مبكرا لأننا خاطرنا بتعقيد الوضع في الدقائق الأخيرة”.

وأضاف: “أمامنا 13 مباراة متبقية ونحن ضمن فرق المقدمة، مجبرون على الاستمرار في المنافسة مع يوفنتوس وإنتر ميلان”.

وأتم مدرب “النسور” تصريحاته قائلا: “قمنا بعمل رائع، حققنا 16 انتصارا و4 تعادلات في آخر 20 مباراة، في بطولة أخرى كان يمكننا احتلال الصدارة”.