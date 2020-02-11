في ظاهرة نادرة..تساقط الثلوج في بغداد

(المستقلة).. شهدت بغداد فجر اليوم ظاهرة نادرة تمثلت بتساقط الثلوج نتيجة انخفاض درجات الحرارة .

ولم تشهد بغداد هذه الظاهرة منذ عام ٢٠٠٨.

وكانت هيئة الانواء الجوية قد توقعت، الاحد، تساقط ثلوج في بعض المحافظات من بينها بغداد.وقالت الهيئة في بيان “ ستشهد المناطق التالية احتمالية تساقط أمطار وثلوج خفيفة.. وهي عكاشات،طريبيل الحدودية، هيت، حديثة، القائم بالاضافة الى كربلاء والرطبة ثم تتقدم موجة البرد المصحوبة بتساقط الثلوج باتجاه المناطق الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد ولتشمل المناطق التالية الفلوجة، سامراء، تكریت، بعقوبة، الحلة، واسط، علي الغربي ثم تخف حدة تساقط الثلوج ليتحسن الطقس بعد الظهر مع استمرار الأجواء شديدة البرودة “.

وأشارت الهيئة الى انه “من المتوقع انحسار الكتلة الجوية الباردة تدريجيا مساء يوم الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ويعود الطقس الشتوي المعتاد عليه يوم الخميس”.

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