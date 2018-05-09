في سابقة خطيرة الحكم غيابيا على صحفي بتهمة التحريض

(المستقلة)..حكم القضاء العراقي غيابيا على الصحفي محمد نعناع بالسجن لمدة عام واحد، بتهمة “تحريض موظفي شبكة الاعلام العراقي على العصيان المدني والتمرد ضد رئيس الشبكة”.

ونقل بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق،عن محمد نعناع قوله انه “تلقى نص الدعوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يبلغ بها، ما يعني ان الحكم صدر غيابياً و دون استدعاء المحكمة له.

وبين نعناع انه وكّل محامين اثنين لمتابعة ملابسات القضية وتفاصيلها، مضيفا انه كان تعرض لدعوى سابقة رفعها ضده رئيس الشبكة السابق محمد الشبوط وكسبها، بعد ان شكلت محكمة الاعلام والنشر المنحلة فرق خبراء عديدة، وليس هناك ضده اية قضية أخرى.

من جانبها اعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق استغرابها من صدور حكم غيابي بحق صحفي يعيش داخل البلاد وليس خارجها، فضلا عن كون القضية لا يمكن البت بها دون ان يبلغ المدعى عليه، وفقا للسياقات القانونية.

وطالبت الجمعية شبكة الاعلام العراقي بالتدخل بقضية الصحفي (محمد نعناع) ومنع المضي بقرار الحبس كون الدعوى تجاوزت الاجراءات القانونية بدءا من التبليغ والاستدعاء و انتهت بالحكم دون معرفة “المدان”.

واعربت عن مساندتها ووقوفها الى جانب نعناع، وتدعو وسائل الاعلام كافة الى ابداء التضامن الشديد معه.

كما أكدت الجمعية مضيها في تعديل مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، التي يحاكم على أساسها الصحفي، والتي لا تنسجم مع النظام الديموقراطي الحالي.