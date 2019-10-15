في رسالة مفتوحة للرئاسات الثلاث ..مثقفون وأكاديميون في المهجر : العراق يستحق الأفضل

(المستقلة).. وجه نخبة من العراقيين المستقلين العاملين في المجال العلمي والفني والثقافي خارج البلاد رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث قدموا فيها مجموعة مقترحات يمكن أن تساهم في وضع صورة موجزة عاجلة لابرز التحديات التي تعيق عملية الاصلاح المنشودة في العراق.

وجاء في الرسالة “نحن الموقعين أدناه نخبة من العراقيين المستقلين العاملين في المجال العلمي والفني والثقافي خارج البلاد، نستشعر اليوم خطر الازمة التي تمر بها بلادنا والتداعيات المحتملة لما يجري لشعبنا لاسيما من المتظاهرين المحتجين على اخفاق الحكومات المتعاقبة في تلبية مايليق بهم من حياة كريمة مطالبين بالعدالة الاجتماعية، حيث واجهتهم الاجهزة الامنية او الخارجون على القانون دون سيطرة الدولة بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع مما أدّى الى مقتل العشرات وجرح المئات منهم”.

وأكدت الرسالة “إن هذا النهج يضر كثيراً بسمعة بلادنا، ويعرّض النظام السياسي العراقي للخطر، بعد ان اعتراه الفساد وسوء الادارة وعزل الكفاءات وحرمان الشباب من اي دور في السياسة والحياة”.

وطالب الموقعون على الرسالة ” بايقاف قمع المتظاهرين السلميين والاصغاء الى مطالبهم واطلاق سراح المعتقلين منهم والتحقيق الفوري مع من امر باطلاق الرصاص الحي عليهم واحالة قتلتهم الى العدالة ، واتخاذ اجراءات عاجلة لاحياء مؤسسات العمل والمشاركة السياسية وقوانين الضمان الاجتماعي والصحي والتصدي بحزم للجماعات المسلحة التي تشكل اذرعا للعنف خارج سلطة الدولة” .

وشددوا على “أن الدولة العراقية التي يجب أن تركز على مكافحة الارهاب والتنمية البشرية والعمرانية وتوزيع الثروات بشكل عادل، تتورط اليوم في مواجهة غير مبررة مع الشباب العزل الذين يتظاهرون وفق الدستور”.

واضاف الموقعون مخاطبين الرئاسات الثلاث “نتوجه لكم مباشرة اليوم قبل ان تستفحل الأزمة لاتخاذ اجراءات عاجلة للاصلاح الجذري تحول دون تدخلٍ خارجي ليس في صالح العراق الدولة والشعب معاً حتى وان تطلب استقالة مسؤولين او إستحداث مؤسسات تعيد هيكلة الدولة الفاشلة اليوم، باتجاه دولة متقدمة تحترم شعبها وتعتمد على كفاءات ابنائها، يعيش اهلها متنعمين بثرواتها وآليات المشاركة السياسية في ادارتها”.

وتابعوا “لعل المقترحات ادناه تساهم في وضع صورة موجزة عاجلة لابرز التحديات التي تعيق ذلك”.

وتضمنت المقترحات التي اوردها الموقعون على الرسالة ما يأتي:

1- تعديل الدستور تمهيدا لاعتماد النظام الرئاسي والغاء مجالس المحافظات

2- احالة الفاسدين الى القضاء ومحاكمتهم علنيا ليطلع الشعب على حقيقة ما فعلوا ومانهبوا ومسؤوليتهم عن ماحصل من تدهور في البلاد.

3- العمل على ايجاد فرص لتشغيل العاطلين وذلك بتنشيط الصناعة واستغلال الاراضي المتروكة في العراق والحد من تضخم العمالة الاجنبية.

4- اعادة العمل بمجلس الخدمة الاتحادي.

5- تأهيل جميع الشباب، ابتداء من الذين لم يحصلوا على شهادة تعليمية وحتى الحاصلين منهم على الشهادة الثانوية، بدورات عمل نوعية في كافة حقول العمل وحسب رغبتهم، وتزويدهم بشهادات عمل تءهلهم للعمل في القطاعين الخاص والعام، ويكون ذلك ملزماً لضمان التعيين والعمل

6- تعديل قانون الانتخابات بما يتيح لاكبر عدد من الشباب المشاركة السياسية في صناعة القرار.

7- استحداث وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وجعل الاوقاف الفئوية الحالية ضمن تشكيلات الوزارة.

8- ضرورة الاهتمام بالتعليم ومراجعة مناهجه الحالية بما يوفر مستوى حديثا من التدريس على صعيد المنهج وادوات التعليم الحديثة.

ووقع على الرسالة :

1. الدكتور عبد الاله كمال الدين – أكاديمي – الولايات المتحدة

2. الدكتور جميل نصيف التكريتي – استاذ الادب – المملكة المتحدة.

3. الدكتور خزعل الماجدي – اكاديمي وباحث وشاعر- هولندا

4. الدكتور طاهر البكاء – اكاديمي – الولايات المتحدة.

5. الدكتور حبيب مال الله ابراهيم – استاذ جامعي – المانيا.

6. الدكتور رسول محمد رسول – باحث في الفلسفة – الامارات المتحدة.

7. الدكتور عائد خصباك – روائي واستاذ جامعي – المانيا

8. الدكتور عادل شريف – اكاديمي – المملكة المتحدة

9. الدكتور منذر الفضل – خبير قانوني – السويد

10. الدكتور رؤوف الانصاري – خبير في العمارة الاسلامية – المملكة المتحدة

11. الدكتور كاظم المقدادي – اعلامي اكاديمي -– تركيا .

12. الدكتور كاظم عوفي البديري – اكاديمي – النمسا .

13. الدكتور سماعيل نوري الربيعي – اكاديمي ومؤرخ – كندا.

14. الدكتور صبيح كلش جبر – تشكيلي اكاديمي – عُمانْ

15. الدكتور عبد الحميد الصائح – كاتب واعلامي – المملكة المتحدة.

16. هرمز تيرو – ناشط مدني – الولايات المتحدة .

17. الدكتورة ليلى عبد الغني – أكاديمية – الولايات المتحدة .

18. نبيل رومايا – امريكا – ناشط مدني واكاديمي.

19. الدكتورة اسيل العامري – اكاديمية – السويد –

21. الدكتور حميد الجمالي – فنان واكاديمي – السويد.

22. الدكتور حسن السوداني – اكاديمي- السويد.

23. الدكتور طالب جميل الموسوي – أكاديمي – السويد- .

24. مؤيد عبد الرضا ساري – أكاديمي – السويد –

25. محمد الغزي – كاتب واعلامي – استراليا

26. وسام هاشم – كاتب وشاعر – الدانمارك.

27. خليل ياسين – تشكيلي – الدانمارك.

28. علاء الخطيب – باحث واعلامي – المملكة المتحدة

29. الدكتور رؤوف محمد علي الانصاري – خبير في العمارة الاسلامية – المملكة المتحدة.

30. سعاد الجزائري – كاتب واعلامية – المملكة المتحدة

31. ناجي سلطان الزهيري – صحفي واعلامي .- المملكة المتحدة

32. غني سعدون – معماري وكاتب – المملكة المتحدة .

33. الدكتور سعدي الشذر – اكاديمي – المملكة المتحدة

34. الدكتور حسين الزبيدي – اكاديمي – المملكة المتحدة

35. الدكتور منقذ داغر – مدير مركز الشرق الاوسط غالوب للابحاث – الاردن

36. الدكتور غازي ابراهيم. رحو- امين عام اتحاد الاحصائيين العرب – الاردن

37. وداد فرحان – كاتبة وصحفية رئيسة تحرير صحيفة بانوراما – استراليا

38. اسعد الهلالي – روائي ومخرج سينمائي – بلجيكا

39. دنيا ميخائيل – شاعرة ومترجمة – الولايات المتحدة

40. الدكتور شوكت الاسدي – استاذ رياضيات – المملكة المتحدة

41. شاكر نوري – روائي – الامارات العربية

42. الدكتور ياس خضير البياتي- استاذ اعلام – الامارات

43. الدكتور ماضي الحسن – تشكيلي وناقد – كندا

44. اسعد الجبوري- شاعر وروائي – الدانمارك

45. مهدي الشمري- تشكيلي – بريطانيا

46. عبد الحميد العماري – كاتب وصحفي – السويد

47. خليل الحلي – رئيس صحيفة العهد المندائية – استراليا

48. صبا زكي – رابطة المراة المندائية – استراليا

49. الدكتور باقر الموسوي – مدير مركز استراليا للهجرة – استراليا

50. أميل شيتا – باحث – استراليا

51. سلام ناصر الخدادي – جمعية سومر للثقافة – استراليا

52. هاجر القحطاني –كاتبة واستشارية تعليم – بريطانيا

53. الدكتور سمير الصميدعي – سفير سابق – الولايات المتحدة

54. الدكتور يحيى البكاء – محامي واستاذ جامعي – النرويج

55. وليد التميمي – متخصص في الانتاج الاعلامي – المملكة المتحدة

56. سلوى القزويني اعلامية – المملكة المتحدة

57. محمد الخاقاني – باحث – المملكة المتحدة

58. محمد السيد محسن – كاتب واعلامي – المملكة المتحدة

59. ابو فراس الحمداني – كاتب واعلامي – هولندا

60. عدنان عبود – اعلامي – المملكة المتحدة

61. امير الخطيب – فنان ورئيس تحرير مجلة تشكيل – فنلندا

62. جواد كاظم الخالصي – كاتب واعلامي – بريطانيا

63. صبري الرماحي – مخرج – الولايات المتحدة

64. ذكرى الموسوي – اكاديمية واعلامية – النرويج

65. الدكتور رائد الجبوري – تشكيلي – بريطانيا

66. بحر كاظم – مخرج واعلامي – بريطانيا

67. الدكتور هاشم العقابي – اكاديمي واعلامي – بريطانيا

68. ابتسام الرومي – كاتبة وناشطة – السويد

69. علاء مهدي – كاتب واعلامي – استراليا

70. موفق احمد – استاذ فن – هولندا

71. صادق الصافي- كاتب وناشط – النرويج

72. سعيد جاسم الزبيدي – استاذ جامعي – سلطنة عمان

73. الدكتور رياض الجشعمي – اكاديمي – تركيا

74. الدكتور عصام الشمري – مهنس استشاري منشات بحرية – تركيا

75. عصام العبيدي – اعلامي وكاتب – سويسرا

76. الدكتور عبد الحسين صالح الطائي – اكاديمي – بريطانيا

77. محمد حياوي – روائي – هولندا

78. الدكتور فاضل بيات – اكاديمي – تركيا

79. الدكتور نجم عبد الله – اكاديمي – السويد

80. عماد عبد الكريم العبادي – مهندس استشاري- بريطانيا

81. الدكتور حسين احمد التميمي – اكاديمي – بريطانيا

82. الدكتور رافد عزيز – طبيب استشاري – بريطانيا

83. سعد حسون الصراف – رئيس مجموعة ميديا رييتش – بريطانيا

84. الدكتور شيروان المفتي – اكاديمي – بريطانيا

85. رياحين الجلبي – مهندس استشاري – بريطانيا

86. الدكتور نوري الطيّف – خبير قانوني – بريطانيا

87. الدكتور عبد العظيم الخفاجي – مستشار اقتصادي دولي – تركيا

88. حيدر الياسري – باحث – تركيا

89. الدكتور علاء العاني – استشاري هندسة الكترونية – بريطانيا

90. الدكتور مهند بن طالب الحمدي – استاذ اقتصاد – الولايات المتحدة

91. الدكتور عبد الاله عبد الكريم محمود – اكاديمي – كندا

92. نادرة عبد الرزاق حسن – اكاديمية – كندا

93. الدكتور كاظم شبر – خبير اقتصادي – المملكة المتحدة.

94. يوسف الموسوي- فنان وصحافي – استراليا

95. د سلوى كركوكلي – طبيبة – استراليا

96. رؤيل شماس مترجم ورئيس مكتب سيدني للرابطة الكلدانية- استراليا

97. الهام داوود – ناشطة اجتماعية في مجال حقوق المراة في العراق والعالم- استراليا

98. احمد الشمري- شاعر – ناشط مدني- استراليا

99. كريم رشيد – مخرج مسرحي- السويد

100. معد فياض- كاتب وصحافي- المملكة المتحدة