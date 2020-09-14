في رسالة مفتوحة “عزت الشابندر” يوجه 7 اسئلة عن جدوى الانتخابات المبكرة
في رسالة مفتوحة الى من يهمه الامر يوجّه عزت الشابندر سبع اسئلة عن جدوى الانتخابات المبكرة .
(( سبعة اسئلة، اوجهها الى من يهمه الامر من دعاة الانتخابات ( المبكرة )، و مَنْ يتمسك بها ،و يصورها و كأنها حبل الخلاص من كل ما انتهينا إليه من نتائج مفجعة على مختلف الصُعُد، و بغضّ النظر عن توقيتها او قانونها او طبيعتها ، و مهما كانت نتائجها ، مع انني اجزم ان لا أحدَ يستطيع ان يضمن او يتعهد بنزاهتها ، لكنني لابد ان اسأل حتى لا نسرح في غياهب الوهم و التضليل، و نبتعد عن الحقيقي من الحلول :
1- هل ستطيح برؤوس العبَث و الفساد و الاستبداد و تمنعهم من المشاركة في تقاسم السلطة و ادارة الحكم مرة اخرى ؟
2- هل ستعيد للعراق اسعار النفط الى ما كانت عليه في ظل نظام اقتصادي مهترئ يعتمد النفط كمصدر وحيد للدَخْل ؟
3- هل ستوقف ڤايروس كورونا وتداعياته، او ترفع من كفاءة النظام الصحي الفاسد و البليد في مواجهته ؟
4- هل ستقطع رؤوس كبار السراق للمال العام و مؤسسي منظومة الفساد في جميع اجهزة الدولة و مرافقها ؟
5- هل ستنأى بالبلاد عن حالة الصراع الدولي و الاقليمي العميق و تداعياته، بعد الإختراق المذهل للعراق و قادته و سياسييه ؟
6- هل ستسيطر على السلاح المنفلت او ( المنضبط ) مع تنوع ولاءاته و مرجعياته و اهداف وجوده ؟
7- هل ستوقف الانهيار الرهيب في منظومة القِيَم و الاخلاق العامة و الخاصة، و موجة الإلحاد والإبتعاد عن الدين و أحكامه و مرجعياته ؟
2020/9/13
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