في رسالة مفتوحة “عزت الشابندر” يوجه 7 اسئلة عن جدوى الانتخابات المبكرة

في رسالة مفتوحة الى من يهمه الامر يوجّه عزت الشابندر سبع اسئلة عن جدوى الانتخابات المبكرة .

(( سبعة اسئلة، اوجهها الى من يهمه الامر من دعاة الانتخابات ( المبكرة )، و مَنْ يتمسك بها ،و يصورها و كأنها حبل الخلاص من كل ما انتهينا إليه من نتائج مفجعة على مختلف الصُعُد، و بغضّ النظر عن توقيتها او قانونها او طبيعتها ، و مهما كانت نتائجها ، مع انني اجزم ان لا أحدَ يستطيع ان يضمن او يتعهد بنزاهتها ، لكنني لابد ان اسأل حتى لا نسرح في غياهب الوهم و التضليل، و نبتعد عن الحقيقي من الحلول :

1- هل ستطيح برؤوس العبَث و الفساد و الاستبداد و تمنعهم من المشاركة في تقاسم السلطة و ادارة الحكم مرة اخرى ؟

2- هل ستعيد للعراق اسعار النفط الى ما كانت عليه في ظل نظام اقتصادي مهترئ يعتمد النفط كمصدر وحيد للدَخْل ؟

3- هل ستوقف ڤايروس كورونا وتداعياته، او ترفع من كفاءة النظام الصحي الفاسد و البليد في مواجهته ؟

4- هل ستقطع رؤوس كبار السراق للمال العام و مؤسسي منظومة الفساد في جميع اجهزة الدولة و مرافقها ؟

5- هل ستنأى بالبلاد عن حالة الصراع الدولي و الاقليمي العميق و تداعياته، بعد الإختراق المذهل للعراق و قادته و سياسييه ؟

6- هل ستسيطر على السلاح المنفلت او ( المنضبط ) مع تنوع ولاءاته و مرجعياته و اهداف وجوده ؟

7- هل ستوقف الانهيار الرهيب في منظومة القِيَم و الاخلاق العامة و الخاصة، و موجة الإلحاد والإبتعاد عن الدين و أحكامه و مرجعياته ؟

2020/9/13