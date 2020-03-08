في رسالة مؤثرة..بالوتيلي يطالب بإيقاف الدوري الايطالي بسبب كورونا!

(المستقلة).. طالب المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بإيقاف مسابقة الدوري الإيطالي وعدم الاكتفاء بخوض المباريات بدون جمهور في الفترة الراهنة.

وقال بالوتيلي الذي يلعب في صفوف نادي بريشيا الايطالي في رسالة نارية عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام ” لا تكتبوا لي تعليقات أني أملك الحماية و أنه لا شيء يتغير وأن لا شيء يحدث في المباريات بدون جمهور”.

و أضاف “أحب كرة القدم أكثر منكم جميعاً ولكن اللعب يعني السفر بالحافلة، القطار و الطائرة و النوم في فندق والتعامل مع أناس آخرين خارج مجتمعك”.

وتابع ” لم أعد أرى أطفالي لأنهم لا يعيشون في لومبارديا و هذا الأمر يزعجني ويحزنني بشدة”.

وأكد بالقول “بكل تأكيد لا أرغب في رؤية والدتي تصاب بالفيروس مع العلم أني أراها كل يوم، وبقدر حبي لكرة القدم التي أدين لها بكل شيء إلا أني لا أحب المخاطرة بالحياة من أجل كرة القدم”.

وشدد على أنه “لا يوجد مزاح في شيء يتعلق بالصحة، لماذا ترغبون في اللعب؟ من أجل ترفيه آخرين أو منعهم من فقدان الأموال، لتتوقف مسابقة الدوري الآن ، نحن بشر ولسنا إنسان آلي وصحة الفرد لا تقدر بأي ثمن”.

يكر أن ايطاليا تعد الأكثر اصابة بفايروس كورونا في اوربا، والثانية في العالم بعد الصين.