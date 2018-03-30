في ذكرى يوم الارض ..مسيرة دامية في غزة (بالصور)

(المستقلة)..قُتل 8 فلسطينيين وأصيب 1100 بمواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في مسيرة “يوم الأرض”، التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر.

وأفادت “سكاي نيوز” بان الجيش الإسرائيلي يستخدم للمرة الأولى طائرات مسيرة عن بعد لإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 12.

ويتزامن بدء هذه الاحتجاجات التي ستستمر 6 أسابيع، بحسب المنظمين، لتنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 أيار المقبل، مع “يوم الأرض” ذكرى مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، في 30 آذار 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراض.