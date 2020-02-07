في ذكرى وفاته.. «نور الدمرداش» ممثل ومخرج من الدرجة الأولى

(المستقلة) – منى شعلان/ بمدينة طنطا وعلى بعد 85 كيلو من العاصمة المصرية القاهرة، وقبل نحو 95 عاما، كانت مدينة «السيد البدوي» على موعد مع ولادة أحد نجوم الفن الجميل، وهو الفنان والمخرج المصري نور الدمرداش، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 7 فبراير عام 1994 عن عمر ناهز 68 عاما بعد مسيرة فنية مميزة.

ولد «الدمرداش»، بمدينة طنطا أحدى مدن محافظة الغربية، يوم 12 نوفمبر 1925، ثم تخرج من كلية التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية،وبدأ الدمرداش حياته الفنية فى المسرح ثم السينما كممثل ومخرج منذ عام 1949، وتزوج من الفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار، وأنجب منها 4 أبناء وهم الإعلامى معتز الدمرداش، والفنان أحمد الدمرداش ، وشريف،وهبه.

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ومثًل الفنان «نور الدمرداش» 41 عملا فنيا منها فيلم الشرس ، العكرودي، المولد ، الراجل الكبير، عنتر بن شداد، السبع بنات، عنتر يغزو الصحراء،صغيرة على الحب، البقية تأتى، دقات على بابى ، شارع الحب، نداء الحب، بورسعيد، قلبي يهواك، خليك مع الله ، موعد مع الحياة، انا وحدي، قليل البخت، على كيفك، الام القاتلة، ورد الغرام، طيش شباب، ليلة العيد.

ومن الأعمال الدرامية مسلسل أنا وانت وبابا في المشمش ، صديق عشم الخير، حبيبي الذي لا أعرفه ،رفاعة الطهطاوى، لا يا ابنتي العزيزة، هارب من الأيام.

ومن المسرحيات أنا عايزة مليونير، الخطيئة الأولى، بعد العذاب، في بيتنا رجل، عودة الروح، الناس اللي فوق، كما شارك فى العديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، منها مسلسل إذاعي الضحية، الرحلة، الرحيل.

كما أخرج 78عملا فنيا مابين مسلسلات ومسرحيات وأفلام من بينها فيلم ثمن الحرية، وموسيقى وجاسوسية، وبعد العذاب، والانتقام ، ولا تطفئ الشمس ، كما أخرج للفنان الكوميدي إسماعيل يس مجموعة من المسرحيات.

ويعتبر أحد رواد التليفزيون في مجال الإخراج، كما شغل عدة مناصب فنية منها مراقب عام التمثيليات، ومراقب عام البرامج الفنية، ثم أصبح رئيسًا للقناة الأولى، وكان آخر منصب شغله هو نائب رئيس التليفزيون.

واكتشف العديد من الفنانين والفنانات الذين كان لهم دورا كبيرا فى السينما المصرية، منهم الفنان محمود عبد العزيز، الفنانة معالي زايد، مجدي وهبة، دلال عبد العزيز، ممدوح عبد العليم، واكتشف ايضا 2من أهم الفنانين السعوديين الفنان محمد عبده، طلال مداح.

وتوفى «الدمرداش» فى يوم 7 فبراير عام 1994 أثناء تصوير مسلسل السقوط فى بئر سبع إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.