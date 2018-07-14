في دورية جديدة لهيئة الاستعلامات : العملية الشاملة في سيناء نموذج في الالتزام بحقوق الانسان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أثبتت دراسة قانونية أن “العملية الشاملة سيناء2018″ تقدم نموذجاً في ممارسة حق وواجب الدولةفي مكافحة الارهاب المسلح في إطار التزام كاملبالقواعد الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان.

وأكدت الدراسة التي أعدها المستشار عادل ماجدنائب رئيس محكمة النقض تحت عنوان “حقوقالانسان ومجابهة الجماعات الإرهابية” أن الفحصالدقيق لمسار العملية الشاملة في سيناء ومن خلالالبيانات الرسمية للقوات المسلحة تكشف الاحترامالكامل لمعايير “حقوق الإنسان حال مكافحةالإرهاب“، وكذلك احترام “قواعد الاشتباك إبانالعمليات القتالية” طبقاً لما تقره المواثيق الدوليةالصادرة حديثاً في هذا المجال ومقررات الجمعيةالعامة للأمم المتحدة، وما يتضمنه دستور مصرالحالي بشأن واجب الدولة في مكافحة الارهاب وفيحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام القواتالمسلحة المصرية بحماية ومساعدة المدنيين، ومراعاةحقوق ضحايا الجرائم الارهابية المسلحة، وحقوقالضحايا العرضيين، من حيث جبر الضرروالتعويضات، وتوفير الحماية الإجرائية والوقائيةلحماية المدنيين في مناطق العمليات.

جاءت هذه الدراسة في مقدمة موضوعات العدد الأولمن دورية “دراسات في حقوق الإنسان” التيأصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات كفصلية علميةتساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعيوالإدراك السليم بالقضايا المرتبطة بهذا الموضوع منمختلف جوانبه.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئةالعامة للاستعلامات بأن إصدار هذه الدورية قد جاءبمثابة صيحة علمية لوضع هذه القضية ذات الأهميةالكبيرة بين أيدي المتخصصين وأصحاب الفكروالعلم، لوضع الأمور في نصابها السليم، بعدما شاعاستغلال مصطلح “حقوق الإنسان” من جانب كثيرمن غير ذوي الاختصاص لأغراض سياسية، وفيسياقات مغلوطة خاصة من بعض المنظمات ذاتالتوجهات السياسية الملتبسة المنتشرة في أنحاءالعالم.

وقال رشوان أن الدورية تصدر باللغات العربيةوالإنجليزية والفرنسية وتتضمن أحدث الدراساتوالتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان محلياًوإقليمياً ودولياً، ويرأس تحريرها المستشار/ عبدالمعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجيبالهيئة، وتتولى إدارة التحرير الدكتورة/ غادة حلميأحمد، ويتم توزيعها على الجهات المعنية بحقوقالإنسان، ومختلف الجامعات والمراكز البحثيةوالمؤسسات الصحفية، والسفارات العربية والأجنبيةبمصر، ومكاتبنا الإعلامية بالخارج.

وأوضح أن هيئة تحكيم الدورية تضم نخبة منأساتذة وخبراء العلوم السياسية والقانون وعلمالاجتماع والتعليم والمفكرين منهم الدكتور/ مفيدشهاب، والأستاذ/ محسن عوض، والمستشار/ سناءخليل، والدكتورة/ إيمان حسن، والدكتورة/ نسرينالبغدادي، والدكتور/ أحمد أبو الوفا، والسفير/ نبيلحبشي، والدكتور/ محمود بسطامي.

وأشار رشوان إلى أن العدد الأول من الدورية يتضمنبالملف الرئيسي تأثير ظاهرة الإرهاب وجهودمكافحتها على حقوق الإنسان، مؤكداً على كيفيةتحقيق التوازن بين حق الدولة السيادي في مواجهةخطر الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان والحرياتالأساسية ومبادئ سيادة القانون إبان إجراءاتمكافحة الإرهاب، والمواجهات التي تدور معالجماعات الإرهابية المسلحة، التي تسعى إلىالانتقاص من هيبة الدول وسيادتها الإقليمية، دونمراعاة لأدنى مبادئ الإنسانية.

كما تضمن العدد الأول، عرضاً بقلم المستشار/ عمرمروان وزير شئون مجلس النواب، لتقرير مصرالطوعي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيففي مارس 2018، ودراسة عن الميثاق الافريقي لحقوقالانسان والشعوب كتبها الدكتور/ مفيد شهاب،بالإضافة إلى عرض رؤية مصر وجهودها بشأناحترام وحماية حقوق الإنسان السفير/ أحمد إيهابجمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان.

كما تضمن العدد الأول أيضاً العديد من الدراساتوالتقارير والمتابعات عن أداء المجلس القومي لحقوقالإنسان في واقع متغير، وأداء اللجان والمؤسساتالوطنية في هذا المجال، إضافة إلى جهود مصر فيمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في إطار حماية حقوقالإنسان، وعلى المستوى الدولي تم استعراض علميدقيق للجهود الدولية والإقليمية لإقرار مبادئ حقوقالإنسان في دارسة علمية موسعة، كما تم تناولبعض المؤسسات المعنية بذلك مثل المحكمة الجنائية الدولية ، إضافة إلى متابعة أداء العديد من المنظماتالدولية في مجال حقوق الإنسان كالأمم المتحدةومجلس حقوق الإنسان التابع لها، إلى جانبالأبواب الأخرى في الدورية.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن هذه الدوريةتضاف إلى ثلاث دوريات أخرى يصدرها قطاعالإعلام الخارجي بالهيئة وهي فصليات: “آفاقأفريقية” و“آفاق عربية” و“آفاق آسيوية” والتيتستهدف جميعها استخدام المنهج العلمي لنشرالوعي الصحيح بالقضايا التي تهم مصر فيمحيطها الاقليمي والدولي ولتفتح نوافذ للتواصلبين المتخصصين والمعنيين والرأي العام داخل وخارجمصر وبلورة رؤى صحيحة تزيل ما قد تنشره منمفاهيم مغلوطة حول هذه القضايا ومواقف مصرمنها