United Arab Emirates' Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum speaks during the first day of the Government Summit at Madinat Jumeirah in Dubai, February 11, 2013. REUTERS/Khalifa Al Yousef/The Media Office/Handout (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: POLITICS ROYALS) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

في دبي..مكافأة مليون درهم لصاحب “النظرة الإيجابية للحياة”! مقالات مشابهة إغلاق كنيسة القيامة في القدس احتجاجاً على الضرائب الاسرائيلية استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لإجراء تعديل وزارى الغارديان تنقل شهادات من الغوطة الشرقية: كلما تمسكنا بموقفنا زادت القنابل (المستقلة)..نشر حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعلاناً عن وظيفة “صانع أمل” بمكافأة مليون درهم (272 ألف دولار أميركي)، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر، السبت 24 فبراير/شباط 2018. وفي التغريدة التي حازت أكثر من 2000 إعجاب، و1700 إعادة تغريد، ونحو 500 تعليق بعد ساعة من نشرها، -كتب: “مطلوب للعمل معنا في 2018”. وبالنسبة للوظيفة فكان اسمها “صانع أمل” أما في خانة الجنسية المطلوبة كتب عربي، فيما لم يحدد العمر المطلوب. أما بالنسبة عن الخبرة كتب: “عمل سابقاً أي خدمة إنسانية أو مجتمعية”، والمهارات المطلوبة كانت “النظرة الإيجابية للحياة”، وعن اللغة المطلوبة، فهي “لغة العطاء”! وبين معجبٍ بالفكرة، ومادحٍ للأمير كونه المستحق للمكافأة، كانت هناك بعض التعليقات الساخرة، بين من سخر من أن شروط المكافأة أقل من شروط أي وظيفة حكومية، وبين ممازح من أن كافة الشروط تنطبق عليه وأنه المستحق للجائزة. وقد أعاد الحساب الرسمي لحاكم دبي نشر الصورة مرة أخرى تحت تعليق: “سنظل نحارب اليأس والتشاؤم في عالمنا العربي بآلاف القصص الاستثنائية.. وآلاف الأفراد من صناع التغيير الإيجابي.. كل شخص لديه بذرة الخير.. وأدعو الجميع للانضمام لرحلة الأمل”. وتتبع المبادرة التي يأتي ضمنها الإعلان والمعروفة باسم “صناع الأمل” لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، الذي يشير أيضًا إلى 10 شروط للاشتراك بالجائزة، وهي: 10 شروط للاشتراك 1- أن تتسم المبادرة بالأصالة والابتكار بحيث تقدم مقاربة نوعية أو مختلفة للمشكلة أو القضية الإنسانية أو المجتمعية التي تتبناها. 2- أن تسهم المبادرة في تحسين حياة الناس المعنيين أو إحداث فرق إيجابي في المجتمع ذي الصلة أو في مساعدة فئة هشة أو مستضعفة أو في تخفيف المعاناة عن المحتاجين أو إغاثة المنكوبين. 3- أن يكون صاحب المبادرة مشهوداً له في مجتمعه بجهوده وعطائه وتميز نشاطه الإنساني أو المجتمعي. 4- أن يستثمر صاحب المبادرة جهداً واهتماماً كبيرين وتسخير كل الموارد المتاحة لإنجاح مبادرته. 5- أن يقوم صاحب المبادرة بمشروعه كجهد تطوعي بعيداً عن تحقيق أي ربح أو منفعة مادية. 6- في حال كان المتقدم للجائزة منظمة أو مؤسسة أو جمعية إنسانية أو خيرية، يجب أن تكون مسجلة بوصفها جهة غير ربحية. 7- التقديم للمبادرة يتم من خلال تعبئة طلب الترشيح الموجود في الموقع، ولن يتم قبول أي طلب ترشيح خلاف ذلك. 8- أن يستثمر صاحب المبادرة جهداً واهتماماً كبيرين وتسخير كل الموارد المتاحة لإنجاح مبادرته. 9- أن تكون المبادرة ذات طابع مستدام وأن تكون قابلة لتوسيع نطاق الاستفادة منها. 10- ن تحقق المبادرة تأثيراً ملحوظاً في المجتمع المحلي أو تترك تغييراً قابلاً للقياس والتقييم لدى الفئة أو الشريحة المعنية بنشاط المبادرة. شاركها Facebook

Twitter

Google +

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest