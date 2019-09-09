في بيروت.. مسيحيون يحضرون المجالس الحسينية

(المستقلة)..بات حضور الشباب من مختلف الاطياف والاديان في مجالس عاشوراء شيئا معتادا ، بل انه يتوسّع عامًا بعد آخر.

وفي لبنان كان حضور شبان مسيحيين، اثناء إحياء الليلة الثامنة من مجالس عاشوراء التي يقيمها حزب الله في مجمع سيد الشهداء في ضاحية بيروت الجنوبية، لافتًا.

و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر حضور شابين مسيحيين على الاقل في المجالس.

وتشير المعلومات الى أنّ مجموعة من الشبان المسيحيين ناوبت على حضور مجالس عاشوراء في مجمع سيد الشهداء منذ انطلاق الاحياء قبل اسبوع تقريبًا.

ورحَّب المنظمون بهذه المشاركة التي تنم على ابعاد دينية وروحية عديدة، وبذلك يربط المشاركون المسيحيون بين “واقعة الفداء في كربلاء” ومثيلتها على “درب الجلجلة” وآلام السيد المسيح.

المصدر: ليبانون ديبايت