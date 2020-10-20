في بغداد … العثور على جثة زوجة مطرب عراقي عليها اثار اطلاق نار

في بغداد … العثور على جثة زوجة مطرب عراقي عليها اثار اطلاق نار

المستقلة/- افاد مصدر أمني بأنه تم بالعثور على جثة امرأة عليها اثار اطلاق نار داخل منزلها الكائن في حي المنصور في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للـ(المستقلة)… اليوم الثلاثاء انه” وبعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن حي المنصور تم الانتقال الى مكان الحادث ولوحظ وجود دماء في غرفة النوم واثر اطلاق ناري ولم تتم ملاحظة الجثة كونها نقلت الى مستشفى اليرموك” .

وبين المصدر انه “تم الانتقال الى المستفى المذكور ومشاهدة جثة المدعوة (ن.ك) تولد ١٩٩٥ وهي زوجة (مطرب عراقي شاب) متعرضة الى طلق ناري بمنطقة الصدر” ، مشيرا الى انه” لم يتم التأكد اذا كان الحادث انتحار او قتل”. (النهاية)