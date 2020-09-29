في اول ظهور اعلامي “المجرم مهدي” يتحدث عن دوافع عملية قتل الصيدلانية شيلان – فيديو

المستقلة / ظهر قاتل الصيدلانية والناشطة شيلان وعائلتها في اول ظهور اعلامي له بعد الحادثة التي هزت العراق في منتصف شهر سيبتمبر عبر قناة السومرية ضمن احدى البرامج.

واعترف القاتل مهدي حسين ناصر الذي كان يعمل في حماية السفارات بجريمته بدافع ضيق العيش والديون وانه اقدم على الجريمة وهو مخمور ومتعاطي حبوب مخدرة.

واردف القاتل انه حدث نقاش حاد قبل وقوع الحادثه ، ثم اقدم على ضرب الاب عدة طعنات قبل ان تأتي الام ويردمها اكثر من 5 طعنات خوفاً من الفضيحه وخنقها في وسادة ، بعدها يعود بطعن الاب إلى ان تأكد انه مات .

أما عن الصيدلانية شيلان فتفاجأ بأن عادت للبيت وهو يحاول يقنع بها ان اهلها مخطوفين ويجب دفع فدية ، وقال القاتل ان شيلان حاولت الدفاع عن نفسها ومقاومته في (نفاظة سجائر) ما دفعه الى ضربها عدة كدمات على وجهها وخنقها في وسادة اخرى .