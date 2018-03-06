في اول تجربة درامية ..جورج قرداحي يتلقى “أعلى أجر لممثل عربي”

(المستقلة)..كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، لأول مرة، عن خوضه تجربة التمثيل بعد أن رفض عروضاً كثيرة مغرية على مدى أكثر من 20 عاماً، وأن الأجر الذي سيتلقَّاه يعادل “أعلى أجر يتلقَّاه أهم ممثل في العالم العربي”، دون أن يذكر اسمه.

موقع “نشرة الفن” اللبناني ذكر في خبر حصري، أن قرداحي البالغ من العمر 67 عاماً، سيشارك في بطولة مسلسل درامي يحمل عنوان “​حكم علينا الهوى​”، ويعرض خلال شهر رمضان 2019.

الإعلامي الذي عرفه العالم العربي من خلال تقديم برنامج “من سيربح المليون” على قناة mbc قال للموقع المذكور، إنه تلقَّى العرض منذ سنتين للمشاركة في المسلسل، وإن السيناريو الخاص به مستوحى من برنامج “من سيربح المليون”.

وروى قرداحي أن القائمين على العمل عرضوا عليه مبلغاً مادياً مغرياً جداً، وهو يعادل أعلى أجر يتلقاه أهم ممثل في العالم العربي، فيما أكد أن “المردود المادي لا يهمه بقدر ما يهمه الحفاظ على تاريخه المهني وحفاظه على صورته المهنية كإعلامي”.

وذكر أن القائمين على العمل عاودوا الاتصال به مطلع العام 2018، وردَّ بالموافقة المبدئية، لكن لم تترجم العملية على الورق، ولم توقّع العقود.

وشدَّد قرداحي على أنه لا يسعى لدخول مجال التمثيل، إلا أن هذه التجربة دفعته للموافقة، كونها لها علاقة ببرنامجه “من سيربح المليون”، ودوره في العمل ضمن إطار أنَّه مقدم البرنامج المذكور.

وأشار قرداحي إلى أنه يتلقَّى عروضاً تمثيلية منذ 20 عاماً، لكنه يرفضها، حتى جاء هذا الدور الذي ينسجم مع حياته المهنية كإعلامي.

وفي تصريحات خاصة لموقع “أهل مصر”، قال الكاتب المصري مصطفى محرم، مؤلف المسلسل، إن أحمد غيث هو الذي سيتولَّى إنتاج المسلسل الذي تدور أحداثه حول المشكلات الأسرية، من واقع ما يحدث في عدد من البلدان العربية، مشيراً إلى أن نيكول سابا مرشحة بقوة لمشاركة قرداحي بطولة العمل، مع الممثلة المصرية ميرنا وليد، وسيخرجه المخرج المصري المخضرم مجدي أبو عميرة.