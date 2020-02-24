في الناصرية الحجر على شخص هندي مشتبه بإصابته بفيروس كورونا

(المستقلة)… افاد مصدر محلي مسؤول يوم الاثنين باحتجاز شخص هندي الجنسية في مستشفى بمحافظة ذي قار جنوبي العراق للإشتباه باصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر ان السلطات الصحية قامت بإخضاع عامل هندي للحجر الصحي داخل مستشفى الحسين وسط مدينة الناصرية للإشتباه باصابته بالفيروس، من دون مزيد من التفاصيل.

واكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق من اليوم تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في محافظة النجف.(النهاية)