في الكويت.. مجالس عاشوراء بعضها «أونلاين»

وسط اجراءات صحية وأمنية، وبعد اجتماعات متفرقة مع جهات حكومية، بدأت الحسينيات امس في إقامة مجالس العزاء لذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي عليهما السلام، وإحياء يوم عاشوراء، وحددت المواعيد لأوقات المجالس الحسينية مع الأخذ بالاعتبار موعد الحظر الجزئي.

وواجه اصحاب المجالس الحسينية صعوبات متفرقة هذا العام، بينها صعوبة الاستعانة بالخطباء والقراء من الخارج، بسبب ازمة جائحة فيروس كورونا واغلاق المطارات، فضلا عن اختيار طريقة قراءة الخطب الدينية، حيث انقسمت الى طريقتين، احداهما من خلال البث المباشر الـ«أونلاين» بمواقع التواصل الاجتماعي، والاخرى باستقبال الجمهور وفق اشتراطات وضوابط، او كلاهما معا.

وشددت تعليمات الجهات المختصة على ضرورة ترتيب عمليتي دخول وخروج الحضور، وتحديد اماكن الجلوس وتحقيق التباعد الجسدي في المجالس، مع مراعاة اغلاق الحسينية بعد ربع ساعة على الأكثر من انتهاء المجلس، فيما من المتوفع ان تكون مدة المحاضرة من 45 دقيقة الى ساعة.

ومن بين الاشتراطات، حصر الحضور للفئة العمرية ما بين 15 و60 عاما، وممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، فضلا عن حظر دخول المصابين بفيروس كورونا، او المخالطين لهم او من هم بالحجر المؤسسي او المنزلي، اضافة الى القيام بفحص درجة الحرارة باستخدام الترمومتر (بالأشعة الحمراء) للحسينية، علاوة على منع دخول اي اشخاص لديهم ارتفاع حرارة (يساوي أو أعلى من 37.5 درجة مئوية).

ومن المقرر ان يلتزم الحضور بلبس الكمام أو غطاء للفم والأنف طوال فترة التواجد داخل الحسينية، على ألا تقل المسافة بين الحضور عن 1.5 متر، فضلا عن ضرورة عدم احضار أي مأكولات أو مشروبات من الخارج الى داخل المجلس الحسيني وخارجه، مع إلغاء توزيع المشروبات والمأكولات داخله.