في السعودية.. خوذات ذكية لرصد المصابين بكورونا

(المستقلة)..بدأت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام خوذات ذكية لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب فرز من تتم ملاحظته باشتباه إصابة، وذلك في عدد من المواقع العامة وداخل الأسواق التجارية وبعض المواقع الحيوية وأماكن التجمعات؛ في محاولة للحدِّ من انتشار الفيروس، في محاولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، برصد درجات حرارة المتسوقين في هذه المواقع.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، أنه تم وضع هذه الخوذات الذكية بهدف رصد العلامات الحيوية وقياس درجة الحرارة على بُعد 5 أمتار، عن طريق الإشعاع الحراري مبينا ان هذه الخوذة تتوفر فيها أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية، وتستطيع “فحص ما يقرب من 200 شخص في الدقيقة، كما تصدر الخوذة إنذارًا في حالة رصد أي شخص مُصاب بالحمى أو مشتبه به”.

واشار الجبير الى تدريب عدد من منسوبي الأمانة على طريقة استخدام هذه الخوذة، وكيفية كشف المصاب والمشتبه فيه.

وأوضح انه “في حال تم اكتشاف شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، يتم رصده والتعامل الفوري معه”.