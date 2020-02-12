في السعودية ثاني أكبر جالية هندية خارج بلادها.. من الاولى؟

المستقلة/ كشفت بيانات وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن هناك 13.6 مليون هندي يعيشون في الخارج، وأنه في السعودية وحدها يعيش أكثر من مليوني هندي، يمثلون ثاني أكبر جالية للهنود خارج بلادهم.

وحسب موقع “كونكتد تو إنديا” لأخبار الهنود خارج بلادهم، تتركز معظم الجالية الهندية في دول الخليج؛ حيث تستقطب الإمارات النسبة الأكبر منهم بأكثر من 3 ملايين نسمة؛ فيما يعيش أكثر من مليونيْ نسمة في السعودية، إضافة لأكثر من مليون نسمة في أمريكا.

ووفقًا للبنك الاحتياطي الهندي؛ فإن التحويلات المالية للهنود حول العالم خلال 2018 و2019 بلغت 76.4 مليار دولار؛ بينما بلغت خلال 2019 و2020، نحو 41.9 مليارًا.

وبحسب البيانات، أرسل خلال الفترة من 2015 وحتى ديسمبر الماضي، رفات أكثر من 21 ألف هندي من 125 دولة حول العالم.

وفيما يلي جدول بعدد أفراد أكبر 10 جاليات هندية بالخارج: