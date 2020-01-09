في “البرد” تناول هذه الأطعمة للشعور بالدفء

المستقلة/ نتعرّض في فصل الشتاء لبرودة الجو القارس، لذلك فإن سبب الجوع المستمر لدينا ترده اختصاصية التغذية فوزية جراد إلى انخفاض حرارة أجسامنا بسبب برودة الشتاء وحاجتنا إلى سعرات حرارية للشعور بالدفء.

ومن الجيد أن تساعد الأطعمة التي نتناولها في الشتاء في حصولنا على الدفء والرفع من جهاز المناعة لدينا للحد من الإصابة بأمراض الشتاء المختلفة مثل الإنفلوانزا ونزلات البرد.

يمكننا الحصول على الدفء بسهولة، وفق جراد، عن طريق تناول الأطعمة التي تمنح جسمنا الطاقة بعيدا عن أضرار المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر.

لذلك، يفترض تناول الأطعمة الدافئة كحساء الدجاج بالخضار الغني بالبروتين والفيتامينات والمعادن التي تعمل كمضادات للأكسدة، وتحمي من البرد، إلى جانب الاعتماد على الأغذية التي تقوي الجلد؛ إذ كلما كانت صحة الجلد قوية، كنّا أقوى في مواجهة تقلبات الجو، لذا، يمكن تقديم الأطعمة الغنية بفيتامين(A) الذي يعمل على محاربة البكتيريا والفيروسات عن طريق الجلد، إلى جانب البطاطا الحلوة لغناها بالنشويات التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن أيضا إضافة التفاح المطبوخ للوجبات لدوره في تدفئة الجسم وتقوية المناعة.

ولمكافحة الأمراض، علينا الإكثار من الفاكهة الغنية بفيتامين (C) مثل البرتقال والكيوي والبابايا، أما الخضار فهي مثل الفلفل الرومي الملون والسبانخ والورقيات الخضراء المطبوخة.

وعلى صعيد المشروبات، يمكن الاعتماد على المشروبات الساخنة كمشروب البابونج واليانسون والزهورات، لتحفيز جهاز المناعة في الأجواء الباردة.

وتنصح جراد التركيز على الشوفان لكونه أحد أهم العناصر الغنية بالألياف والبروتينات الطبيعية، ويشعرنا بالشبع ويمد جسمنا بالطاقة اللازمة، إذ يمكن تناوله في عدة صور مختلفة منها شوربة الشوفان مع الدجاج أو مع الخضار واللحوم.

أما الحبوب الكاملة كالشعير والأرز البني، فتحتوي على الكربوهيدرات المركبة والتي تتطلب مزيدا من الطاقة ليتم تكسيرها من قبل الجسم، وهذه الطاقة تساعد على تدفئة الجسم، وتنظم درجة حرارته.

ويجب التركيز أيضا، كما تؤكد جراد، على تناول الحبوب مثل السمسم والشمر والحلبة، لما تولده هذه الحبوب من حرارة ودفء في الشتاء، وأنها مضادة للأكسدة وتمد الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية.