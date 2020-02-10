فيلم Parasite يحصد أوسكار أفضل سيناريو أصلي

(المستقلة) – منى شعلان/ حصد فيلم Parasite، جائزة أوسكار، أفضل سيناريو أصلي، في الدورة رقم 92، والفيلم من إخراج بونج جون هو، وكتبه مع جين وون هان.

نافس الفيلم في نفس الفئة سيناريو فيلم 1917، الذي أخرجه سام ميندز، وشارك في كتابته مع كريستي ويلسون، وبطولة Dean-Charles Chapman, George MacKay, Daniel Mays.

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كما نافسه أيضا سيناريو فيلم “ذات مرة في هوليود”، وهو من تأليف وإخراج كوانتين تارانتينو، وبطولة ليونارردو دي كابريو، وبراد بيت، وفيلم “قصة زواج”، الذي ألفه وأخرجه نوح بومباش، ومن بطولة آدم درايفر وسكارليت جوهانسون، وفيلم Knives out الذي كتبه ريان جوهنسون.