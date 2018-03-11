فيلم Black Panther يتخطى حاجز المليار دولار عالميا

(المستقلة)..تمكن فيلم Black Panther من تخطي حاجز المليار دولار في شباك التذاكر عالميا، وذلك بعد 4 أسابيع فقط من طرحه.

ووفقا لما ذكرته مجلة Forbes، حقق الفيلم أكثر من مليار دولار وفقا لآخر احصائية لشباك التذاكر العالمي بتاريخ 9 مارس تاركا علامة بارزة من شأنها أن تساهم في تغيير معايير صناعة السينما فيما يتعلق بالأفلام التي يكون معظم المشاركين بها من ذوي البشرة السمراء.

وتلقى الفيلم اشادات عديدة من قبل النقاد، ونال تصنيف بنسبة 97% عبر موقع Rotten Tomatoes.

الفيلم من بطولة شادويك بوسمان و لوبيتا نيونجو ومايكل ب جوردن وداناي جورورا وفوريست ويتكر وغيرهم، وتدور أحداثه حول “تشالا” ملك واكاندا الأفريقية، الذي يتولى مسئولية الحكم في المملكة بعد موت أبيه، ويتحتم عليه الدفاع عن أرضه من التمزق.

ويعد Black Panther هون الفيلم الـ 5 من انتاج Marvel الذي تتعدى ايراداته المليار دولار بعد The Avengers; Avengers: Age of Ultron و Iron Man 3 و Captain America: Civil War.

يشار إلى أن أفتتاحية Black Panther حققت نحو 25,2 مليون دولار مما يمثل ضعف الرقم القياسي الذي احتفظ به فيلم Deadpool في فبراير 2016 حيث حقق نحو 12,7 مليون دولار.

كما أنه يحتل المرتبة الثانية كثاني أعلى افتتاحية في تاريخ Marvel بعد فيلم Avengers: Age of Ultron الصادر عام 2015 حيث حقتت افتتاحيته نحو 27,6 مليون دولار.

وفي تصريحه لمجلة Entertainment Weekly، قال الرئيس التنفيذي لشركة Marvel أنه من المحتمل أن يثكون هناك جزء ثان لـ Black Panther.