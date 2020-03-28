فيلم يصبح الأكثر مشاهدة على نتفليكس في زمن كورونا

المستقلة /تصدر فيلم “المنصة” الإسباني للمخرج الباسكي غالدر جازتيلو-أوروتيا قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفلكس في الولايات المتحدة وإسبانيا وعدد كبير من الدول التي تعمل بها المنصة الرقمية، حسبما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم “باسك فيلمز”.

ويدور الفيلم داخل أحد السجون حيث يتطرق بصورة رمزية إلى الصراع بين الطبقات، وتجرى الأحداث بمنطقة ثوروثا في مدينة بلباو الإسبانية وهو بطولة إيبان ميساج والممثل الباسكي المخضرم ثوريون إجيليور وأنطونيا سان خوان.

وتم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2019، حيث فاز بجائزة خيار الشعب وجائزة جنون منتصف الليل.

وعرض بدور العرض السينمائي الإسبانية في السابع من (تشرين الثاني) الماضي، بعد حصوله على جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وجائزة الجمهور بمهرجان سيتجس السينمائي.

ووصل أول أعمال جازتيلو-أوروتيا إلى نتفلكس في 20 من الشهر الجاري، وأصبح الأكثر مشاهدة في إسبانيا بعد يوم واحد، ثم في الولايات المتحدة