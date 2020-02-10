فيلم من أنتاج الرئيس أوباما يحصد الـ”أوسكار”

المستقلة / حقق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إنجازا كبيرا في أول تجربة فنية له، إذ نال فيلم من إنتاجه جائزة “الأوسكار” عن فئة الأفلام الوثائقية.

وتعاون أوباما في إنتاج فيلم “المصنع الأمريكي” (American Factory) مع شبكة “نتفليكس”، وأخرجه كل من “جوليا ريتشيرت” و”ستيفن بونار”.

ويسرد العمل السينمائي قصة حياة ملياردير صيني أسس مصنعا في أوهايو عام 2014.

وفي تصريحات سابقة، أشاد الرئيس الأمريكي السابق وزوجته “ميشيل” بالفيلم، الذي يعد باكورة أعمال شركتهما الجديدة للإنتاج الفني “هاير غراوند”.

وعرض الفيلم للمرة الأولى في آب/ أغسطس الماضي.

وشهدت سهرة توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ92، فجر الاثنين، تحقيق فيلم “باراسايت” الكوري الجنوبي إنجازا غير مسبوق، بانتزاعه الجائزة الكبرى من السينما الناطقة بالإنجليزية.