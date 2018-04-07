فيلم مجيد مجيدي”ما وراء الغيوم” يفتتح مهرجان فجر السينمائي

(المستقلة)/منصور جهانی/..يفتتح الفيلم السينمائي “ما وراء الغيوم” أحدث أعمال المخرج الايراني البارز “مجيد مجيدي”، الدورة الـ 36 من مهرجان فجر السينمائي الدولي المزمع عقدها في قاعات تشارسو بقلب العاصمة طهران.

ووفقا للمكتب الاعلامي لفجر السينمائي الدولي 36، سيتم افتتاح الدورة المقبلة للمهرجان بفيلم “ماوراء الغيوم” Beyond The Clouds للمخرج “مجيد مجيدي” Majid Majidi بتاريخ ۱۹ نيسان/ أبريل 2018.

العرض الدولي لفيلم “ماوراء الغيوم” ينطلق في 20 نيسان/أبريل 2018، بعد يوم واحد من حفل افتتاح المهرجان في 34 دولة بما في ذلك الهند.

فيلم مجيدي هذا سيعرض في أكثر من 70 دور عرض لعدّة دول من منطقة الخليج العربي بما فيها الكويت وعمان والبحرين وقطر ودبي وغيرها، علاوة على عرضه في أمريكا وكندا وباكستان وسنغافورة وجنوب إفريقيا إلخ…

يروي فيلم “ماوراء الغيوم” قصة الأخ (أدى دوره الممثل ايشان خاطر) وأخته ( لعب دورها ملاويكا موهانان) اللذان كبرا في الأحياء الفقيرة بإحدى مناطق الهند. وفي احد الايام يتم القبض على الأخت “تارا” بتهمة القتل، ليتم اختبار علاقتها مع أخيها “أمير”.

وللتوضيح أكثر يصور الفيلم قصة فتى واخته الشابة يتعرضان لحدث ما وبعد ذلك تنضج شخصيتهما الروحية والنفسية تحت تأثير هذا الحادث. وكان لكل من المؤلف الموسيقي الهندي “أي.آر. رحمان” AR Rahman والمصور البارع “آنيل ميهتا” دور كبير في صناعة فيلم مجيدي الجديد.

كما تم عرض ملصق الفيلم السينمائي الايراني “ماوراء الغيوم” أحدث أعمال المخرج الايراني القدير مجيد مجيدي في سوق مهرجان “برلين” السينمائي الدولي.

ومجيد مجيدي هو مخرج ومنتج وكاتب سيناريو إيراني، ولد في طهران (17 ابريل 1959). وتم عرض أفلامه في دور عرض ومهرجانات كثيرة، وحصدت جوائز دولية. كان أول ظهور له في فيلم المقاطعة سنة 1985 لـ محسن مخملباف بصفته المدير وكاتب النصوص السينمائية.

ومن أبرز أفلامه “أطفال السماء” وفيلم “لون الجنة” والفيلم البارز “محمد رسول الله” الذي أخرجه في العام 2015 إضافة الى العديد من الأفلام الأخرى.

يشار الى أن مجيدي رشح لجائزة اوسكار أفضل فيلم بلغة اجنبية عن فيلمه “أطفال الجنة” سنة 1998 ولكن خسر الجائزة لصالح الفيلم الإيطالي “الحياة حلوة” لروبرتو بينيني.