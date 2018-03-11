فيلم زهرة الصبار يبدا عروضه في سينما الزمالك

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تستضيف سينما الزمالك، عرض خاص لفيلم “زهرة الصبار” للمخرجة هالة القوصي، وذلك يوم 14 مارس الجاري، بحضور فريق عمل الفيلم.

يروي الفيلم قصة عايدة، الممثلة الصاعدة والمنحدرة من أصول قروية، والتي تجد نفسها بين ليلة وضحاها مطرودة من منزلها مع جارتها البرجوازية المنطوية سميحة.

وتبدأ السيدتان رحلة البحث عن مأوى بمساعدة جارهم الشاب ياسين، وما بين أحداث عادية، وأخرى كارثية، يتحرك الثلاثة في رحلة موازية لاستكشاف الذات، فيما تنمو بينهم صداقة استثنائية، مثل زهرة رقيقة تتفتّح من بطن صبارة شائكة.

الفيلم حائز على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان لسينما المرأة، الفيلم من إخراج هالة القوصي، وبطولة منحة البطراوي وسلمى سامي ومروان العزب ومن إنتاج نقطة للانتاج الفني.